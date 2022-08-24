В Екатеринбурге задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Ему грозит пять лет реального срока.
Бывший градоначальник обвиняется в дискредитации русской армии.
По сообщению представителей Ройзмана, правоохранители считают его виновным в распространении лжи об армии России — порочащих лживых сведений.
В соответствии с новой статьёй УК РФ, экс-мэру грозит 5 лет тюрьмы. Также возможен крупный штраф.
Ройзмана уже штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России. Но, судя по всему, в этот раз всё серьёзней. В отношении бывшего главы Екатеринбурга открыто уголовное дело.
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