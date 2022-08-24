Украинские источники сообщают, что празднование Дня независимости Незалежной началось с объявления воздушной тревоги практически по всей территории страны.
Судя по постам в социальных сетях, ночью и утром 24 августа высокоточные ракета ВС РФ атаковали военные объекты в Харькове, Запорожье, Днепре и на оккупированных националистами территориях Донецкой Народной Республики.
Эту информацию подтверждают российские военкоры.
"Пишут о применении "Искандеров", "Калибров", Х-22 и даже ФАБов", — отметил журналист и телеведущий Руслан Осташко.
Ранее стало известно, что ракетной атаке подверглось украинское предприятие "Мотор Сич" в Запорожье. Последнее время завод производил военную продукцию и осуществлял ремонт техники и оборудования для боевиков ВСУ.
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