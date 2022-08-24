Украинские военные выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки

Армия Украины выпустила ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по городу Ровеньки.

Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, атака со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением "Точки-У" началась в 06:40 по местному времени.

"Данные о пострадавших и повреждениях уточняются", — подчеркнули в ведомстве.