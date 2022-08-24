Мировое сообщество начинает "уставать" от Украины.
Об этом 23 августа сообщил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.
Он отметил, что усталость общественности от украинских проблем в западных государствах является серьезной угрозой для киевского режима.
"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас", — в интервью телеканалу CNN заявил министр обороны Украины.
Недавно в немецких СМИ появились статьи, в которых было сказано, что Киев уже второй месяц не может добиться от ФРГ увеличения поставок вооружения.
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