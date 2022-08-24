Противостояние Зеленского и Залужного: Запад делает ставку на "новичка"

Противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Зеленского продолжается. Аналитики уже отметили, что Запад сделал ставку на "новичка".

Источник в Офисе президента Украины сообщил о попытках команды Зеленского зачистить конкурентов на политическом поле.

"На Банковой хорошо понимают, что Запад привык продвигать свои интересы через конкурирующую политическую систему. При Порошенко был Яценюк плюс группа "соросят". Технологи Офиса президента считают, что США может готовить Залужного как конкурента Зеленскому в будущем, чтобы был альтернативный центр влияния", — пишет портал "Резидент".

Уже сейчас заметны "маркеры" в западных СМИ, которые выражаются в создании положительного образа главкома ВСУ и критике президента страны.

По информации автора, администрация Зеленского дала указание собрать компромат на Залужного, чтобы использовать эти данные для его контроля.

"На Банковой сильно недовольны высоким рейтингом и сильной самостоятельностью главкома", — отмечают эксперты.