Кузик: для победы над ВС РФ нужно две тысячи "Хаймарсов" и тысяча М777

Командир украинского националистического батальона "Свобода" Пётр Кузик считает, что для победы Украины в спецоперации две тысячи реактивных систем залпового огня HIMARS и тысячу гаубиц М777.

"Без помощи Запада никуда не денемся. Если Европа хочет быть в безопасности, то Украине нужно реально помогать". Не двенадцать "Хаймарсов", а две тысячи. Хотя бы двести", — сообщил он.

Кузик отметил, что для эффективного ведения боевых действий с российскими войсками необходимы не несколько десятков американских гаубиц М777, а целая тысяча.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пятьдесят реактивных систем залпового огня HIMARS способны повлиять на ход спецоперации в стране.