Командир украинского националистического батальона "Свобода" Пётр Кузик считает, что для победы Украины в спецоперации две тысячи реактивных систем залпового огня HIMARS и тысячу гаубиц М777.
"Без помощи Запада никуда не денемся. Если Европа хочет быть в безопасности, то Украине нужно реально помогать". Не двенадцать "Хаймарсов", а две тысячи. Хотя бы двести", — сообщил он.
Кузик отметил, что для эффективного ведения боевых действий с российскими войсками необходимы не несколько десятков американских гаубиц М777, а целая тысяча.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пятьдесят реактивных систем залпового огня HIMARS способны повлиять на ход спецоперации в стране.
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