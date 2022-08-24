Гагин: для атак на Крым могут быть использованы гражданские суда

Военно-политический эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что гражданские суда могут быть использованы украинскими боевиками в качестве площадки для запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов по Крыму и Севастополю.

"Любое гражданское судно и любой сухогруз могут быть использованы в качестве стартовой площадки для этих целей", — отметил он.

Эксперт добавил, что, если бы отношения Украины и России были несколько иные, чем спецоперация, то российские моряки могли бы досматривать суда, идущие под украинским флагом.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что России следует вывести свои войска из Крыма, чтобы сохранить мост через Керченский пролив.