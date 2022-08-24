Средства ПВО России выполнили перехват двух снарядов РСЗО за сутки

Средства ПВО РФ за минувшие сутки обезвредили семь беспилотников ВСУ, и, кроме того, в Харьковской области выполнили перехват двух ракет американской реактивной системы залпового огня (РСЗО), которыми пользуется Киев.

Такие данные озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 августа.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня", — доложил Конашенков.