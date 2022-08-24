Крицкий: в российском обществе все определились с позицией насчёт спецоперации

Россияне чётко сформировали свои взгляды насчёт специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Такое мнение выразил зампредседателя Всероссийской организации морской пехоты "Тайфун", историк Арсений Крицкий, комментируя в интервью Pravda.Ru промежуточные итоги спецоперации за полгода.

По его словам, Вооружённые силы РФ начали спецоперацию по объективным причинам, ведь Запад на протяжении долгого времени накачивал Украину оружием и направлял в эту страну своих инструкторов. Он считает, что из Украины хотели сделать проект "анти-Россия".

"Политические итоги следующие: у нас в обществе все чётко определились, кто "за" спецоперацию, а кто "против" неё. Дальнейшие перспективы известны только командованию РФ. Скорее всего, цели, поставленные руководством, будут достигнуты", — отметил военный эксперт.

Российская спецоперация на Украине продолжается ровно полгода. Президент РФ Владимир Путин объявил о её начале 24 февраля.