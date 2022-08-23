Чтобы сорвать СВО, Запад готовит второй, кровавый Беломайдан

Подготовку новых столкновений в Белоруссии при поддержке "соросят" проводят в Австрии.

Об этом сообщил немецкий политолог Александр Сосновский.

"Готовится особый майдан для Белоруссии. Крестным папой попытки смены власти в Белоруссии выступает министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг. Финансируется это за счёт МИД. Но самое интересное — это Джорж Сорос и его сынок", — говорит в эфире "Вести ФМ" публицист.

Он отметил, что Шаленберг в 2022 году встречался с ними несколько раза. Сегодня существует целая группа оппозиционеров, которые очень серьёзно готовятся пытаться дестабилизировать ситуацию в РБ.

Сосновский уверен, что подготовка нового кровавого Беломайдана связана с СВО на Украине.

Но и сами белорусские оппозиционеры за границей не скрывают, что готовят новый "Беломайдан", носящий силовой характер. Кстати, для этого самопровозглашенный президент Светлана Тихановская и учредила в августе "правительство в изгнании" с министром обороны.