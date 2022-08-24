Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ

Армия РФ зачищает одну из самых мощных линий обороны националистов, почти не неся потерь.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Объединённая армия завершает подготовку к вскрытию второй линии обороны бандеровцев. Признаки этого журналист усмотрел в передвижениях сил. Линия опирается на посёлки Водяное, Опытное, Невельское и Первомайское. Официально об успехах на этом направлении могут объявить уже на днях.

Подоляка называет её одной из самых мощных в мире. 8 лет Киев тут возводил укрепления. Однако ВС РФ не только быстро, но и практически без потерь зачистили район.

"Это показывает, насколько профессионально работают наши войска, чтобы минимизировать потери собственных сил. Взяли опорный пункт противника, обработав его артиллерией и танками, и потом абсолютно без потерь, взяв эту линию обороны, одну из самых мощных среди существующих в мире. ВСУ пытались оборудовать её восемь лет, а наши войска взяли эти окопы буквально за несколько дней, не понеся, по сути, никаких потерь", — подытожил Подоляка в программе "Большая игра" на Первом канале.