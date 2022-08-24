Армия РФ зачищает одну из самых мощных линий обороны националистов, почти не неся потерь.
Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
Объединённая армия завершает подготовку к вскрытию второй линии обороны бандеровцев. Признаки этого журналист усмотрел в передвижениях сил. Линия опирается на посёлки Водяное, Опытное, Невельское и Первомайское. Официально об успехах на этом направлении могут объявить уже на днях.
Подоляка называет её одной из самых мощных в мире. 8 лет Киев тут возводил укрепления. Однако ВС РФ не только быстро, но и практически без потерь зачистили район.
"Это показывает, насколько профессионально работают наши войска, чтобы минимизировать потери собственных сил. Взяли опорный пункт противника, обработав его артиллерией и танками, и потом абсолютно без потерь, взяв эту линию обороны, одну из самых мощных среди существующих в мире. ВСУ пытались оборудовать её восемь лет, а наши войска взяли эти окопы буквально за несколько дней, не понеся, по сути, никаких потерь", — подытожил Подоляка в программе "Большая игра" на Первом канале.
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