Руководитель Центрального штаба неонацистской организации "Нацкорпус"* Михаил Жорин сообщил, что азовцы*, которые вернулись по обмену, снова ведут боевые действия против русских солдат.
"Я, например, нахожусь в группе сил специальных операций в подразделении "Азов Киев"* который стоял в Мариуполе, те ребята, которые возвращаются, они уже рядом с нами выполняют боевые задачи. Они уже на передке", — сказал он в эфире украинского радиостанции "Радио НВ".
По словам Жорина, у вернувшихся боевиков были ранения разной степени тяжести, однако они проходят курс реабилитации и возвращаются на боевые позиции.
"Подразделение растёт, получает оружие и двигаются вперёд", — заключил он.
Ранее сообщалось, что военнопленные ВСУ приняли решение остаться на территории, подконтрольной России, заявив, что не хотят воевать и боятся снова оказаться на передовой.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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