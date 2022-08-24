Жорин: вернувшиеся по обмену азовцы* снова вернулись на фронт

Руководитель Центрального штаба неонацистской организации "Нацкорпус"* Михаил Жорин сообщил, что азовцы*, которые вернулись по обмену, снова ведут боевые действия против русских солдат.

"Я, например, нахожусь в группе сил специальных операций в подразделении "Азов Киев"* который стоял в Мариуполе, те ребята, которые возвращаются, они уже рядом с нами выполняют боевые задачи. Они уже на передке", — сказал он в эфире украинского радиостанции "Радио НВ".

По словам Жорина, у вернувшихся боевиков были ранения разной степени тяжести, однако они проходят курс реабилитации и возвращаются на боевые позиции.

"Подразделение растёт, получает оружие и двигаются вперёд", — заключил он.

Ранее сообщалось, что военнопленные ВСУ приняли решение остаться на территории, подконтрольной России, заявив, что не хотят воевать и боятся снова оказаться на передовой.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.