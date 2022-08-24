МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"

Украина 24 августа должна бы была отмечать День независимости.

Однако вместо этого Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг коллаборационистов на фоне украинского флага, Борис Джонсон украсил резиденцию цветочками, а сам поехал в Киев, Олаф Шольц запостил праздничный твит, а Джозеф Байден пообещал почти три млрд долл. на убийство мирного населения.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну. Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта — обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти — противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка", — в Телеграм-канале пишет дипломат.

Она уверена, что через несколько лет "дикие гримасы киевскорежимного национализма", выращенного на западные деньги войдут позорной страницей в учебники истории Европы.