Военный эксперт допустил существование в Крыму агентурной сети Украины

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что запускающие БПЛА диверсанты, могли попасть в Крым под видом туристов и уже на месте получить беспилотники и взрывные устройства.

По словам Шурыгина, сейчас в Крыму продолжается пик курортного сезона и правоохранителям трудно контролировать каждого туриста, который въезжает на полуостров. Он отметил, что с начала лета республику посетили более 600 тысяч человек. Естественно, проверить каждого из них не представляется возможным.

"Пока курортный сезон не закончится, я думаю, к сожалению, всё это будет продолжаться", — сообщил Владислав Шурыгин в беседе с изданием "Военное дело".

Эксперт считает, что беспилотники и взрывные устройства злоумышленники могли привезти в Крым в личных грузовых автомобилях.

По мнению Шурыгина, в Крыму действует целая агентурная сеть Службы безопасности Украины, которые ищут слабые места и наносят по ним удары, совершая диверсии.