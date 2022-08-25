Боевик ВСУ: “Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается”

Боевик националистов Украины сообщил, что Генштаб ВСУ даже не обсуждает возможность наступления на Херсонскую область.

В интервью изданию "Страна.ua” он отметил, что превосходство российской артиллерии там серьёзное.

"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас этот вопрос неактуален”, — сообщает ВСУшник.

По словам бандеровца, на каждый выстрел Вооружённых сил Украины союзные войска отвечают полсотней ударов.

ВС РФ создали на своих позициях эшелонированную оборону, что сведёт на нет все планы украинских командиров.

"Если мы начнем, будут огромные потери в ВСУ”, — подытожил боевик.

Напомним, Киев не раз заявлял о намерении начать контрнаступление на Херсон. Как заявлял депутат крымского парламента Михаил Шеремет, действия ВСУ приведут к их невосполнимым потерям.