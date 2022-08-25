The Guardian: ВСУ могут изменить стратегию в ближайшие шесть месяцев СВО

Журналист британского издания Дэн Саббаг предположил несколько сценариев дальнейшего развития украинского конфликта. По его мнению, военная спецоперация (СВО) будет продолжаться ещё как минимум год, однако интенсивность боевых действий уже существенно сократилась. Саббаг считает, что зима сыграет на руку российской армии, и Москва продолжит наносить урон не только ВСУ, но и западным странам через украинский конфликт.

Британский аналитик отметил, что у войск киевского режима нет средств, чтобы осуществить контрнаступление. Поэтому не исключено, что ВСУ изменят стратегию и активизируют удары по российской армии, применяя ракеты дальнего радиуса действия.

ВС РФ всячески пытаются минимизировать потери, поэтому стараются не открывать массированный артиллерийский огонь.

"Учитывая быстрое приближение более прохладной погоды, Москва, вероятно, сосредоточится на том, чтобы закрепиться на территориях, которые у неё уже есть", — размышляет Саббаг в издании The Guardian.

Зима ускорит развитие нового кризиса с переселенцами, считает журналист. Предполагается, что в Польшу прибудут около двух миллионов украинцев. Киевское руководство обеспокоено грядущими гуманитарными проблемами, поскольку в жилых домах прифронтовых районах нет газового отопления.

"Западу нужно решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась. К тому же он должен привести гуманитарную помощь в соответствие с огромными потребностями страны. Без западной военной помощи Украина потерпела бы поражение", — сделал вывод Саббаг.