Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Работники "Уралвагонзавода" отправили комплекты школьной мебели в ЛНР
Пётр Акопов: в Германии убеждены, что Европа сильнее России
Три человека пострадали в результате массовой драки в Краснодарском крае
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из HIMARS
Боевики ВСУ сбежали при наступлении "Отважных", оставив позиции и патроны НАТО
Global Times: Тайвань вступил в опасную фазу конфронтации с Китаем
Украинские боевики за сутки убили четырёх мирных жителей в ДНР
Депутат бундестага Шмидт: украинские беженцы — вызов немецкому обществу
CNN: чем дольше длится конфликт на Украине, тем меньше запасов оружия у ВСУ

The Guardian: ВСУ могут изменить стратегию в ближайшие шесть месяцев СВО

Силовые структуры

Журналист британского издания Дэн Саббаг предположил несколько сценариев дальнейшего развития украинского конфликта. По его мнению, военная спецоперация (СВО) будет продолжаться ещё как минимум год, однако интенсивность боевых действий уже существенно сократилась. Саббаг считает, что зима сыграет на руку российской армии, и Москва продолжит наносить урон не только ВСУ, но и западным странам через украинский конфликт.

The Guardian: ВСУ могут изменить стратегию в ближайшие шесть месяцев СВО

Британский аналитик отметил, что у войск киевского режима нет средств, чтобы осуществить контрнаступление. Поэтому не исключено, что ВСУ изменят стратегию и активизируют удары по российской армии, применяя ракеты дальнего радиуса действия.

ВС РФ всячески пытаются минимизировать потери, поэтому стараются не открывать массированный артиллерийский огонь.

"Учитывая быстрое приближение более прохладной погоды, Москва, вероятно, сосредоточится на том, чтобы закрепиться на территориях, которые у неё уже есть", — размышляет Саббаг в издании The Guardian.

Зима ускорит развитие нового кризиса с переселенцами, считает журналист. Предполагается, что в Польшу прибудут около двух миллионов украинцев. Киевское руководство обеспокоено грядущими гуманитарными проблемами, поскольку в жилых домах прифронтовых районах нет газового отопления.

"Западу нужно решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась. К тому же он должен привести гуманитарную помощь в соответствие с огромными потребностями страны. Без западной военной помощи Украина потерпела бы поражение", — сделал вывод Саббаг.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.

NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Мир. Новости мира
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Силовые структуры
Киев напуган созданием и боевым слаживанием одесской бригады
Мир. Новости мира
Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Мир. Новости мира
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Последние материалы
Работники "Уралвагонзавода" отправили комплекты школьной мебели в ЛНР
Пётр Акопов: в Германии убеждены, что Европа сильнее России
Три человека пострадали в результате массовой драки в Краснодарском крае
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из HIMARS
Боевики ВСУ сбежали при наступлении "Отважных", оставив позиции и патроны НАТО
Global Times: Тайвань вступил в опасную фазу конфронтации с Китаем
Украинские боевики за сутки убили четырёх мирных жителей в ДНР
Депутат бундестага Шмидт: украинские беженцы — вызов немецкому обществу
CNN: чем дольше длится конфликт на Украине, тем меньше запасов оружия у ВСУ
Депутат Госдумы Бурлаков: нужно ограничить скорость электросамокатов для детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников