Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне

России пора переосмыслить масштаб конфликта с Западом, проявляющегося на Украине.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Для того, чтобы не стать жертвой противостояния на истощение, необходимо выступить против общего врага.

"Мы не ставили себе задачу воевать полгода. Была задача проблему решать, но ее не решили. Находимся в этом процессе. Сказать, что мы близки к окончанию абсолютно нельзя. Сказать, что что-то не получается — тоже нельзя. Но мы входим в ту войну, которую в страшном сне видели — в Третью мировую прокси-войну, которая ведётся на территории Украины против нас", — в эфире радио "Комсомольская правда" заявил аналитик.

Та реклама хорошей жизни, которую показывали по телевидению, должна поменяться на рекламу "Служи Родине и она твою жизнь сделает достойной", подытожил Шурыгин.