Лётчик-испытатель о планах США поставить истребители Киеву: "Они трусы"

Герой России лётчик-испытатель Магомед Толбоев уверен, что Вашингтон испугается поставить Киеву даже устаревшие самолёты.

По его словам, США согласятся передать Украине состоящие на хранении F-15 или F-16, а вот новинками из-за жадности делиться не будут.

"Американцы не дураки, они очень меркантильные люди и ничего нового никому не дают. Эти самолеты будут сбиваться нами беспощадно. Пусть летают в Неваде, Оклахоме, на огромном полигоне. А если хотят в небо над Украиной — собьём. Они могут поставить Украине старые F-15, F-16, больше ничего у них нет. Самолёты достойные, как и российские. Но главное дело — за ракетами. Один самолет — одна ракета. Ракета в сто раз дешевле самолета", — в интервью изданию NEWS.ru заявил лётчик.

По его словам, управлять F-15 и F-16 будут американцы, поскольку украинцам надо не менее года для обучения. При этом испытатель усомнился, что американцы решатся передать Киеву подобные боевые машины.