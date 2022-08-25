Евгению Ройзману, задержанному вчера в Екатеринбурге, не будут избирать меру пресечения в Москве. Это будет сделано на месте. Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на его адвоката.
Ранее предполагалось, что экс-мэра Екатеринбурга отправят в столицу для избрания меры пресечения.
Политик был задержан в среду утром за дискредитацию российской армии. Ему может грозить тюремное заключение на срок до 5 лет.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.