Рожин: убийство Дарьи Дугиной напрямую не связано со спецоперацией

Гибель Дарьи Дугиной стала серьёзным ударом для России.

Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

Несмотря на молодость, девушка обладала качествами, характерными для настоящих профессионалов, говорит аналитик.

"Дарья была очень хорошим специалистом в ряде направлений, хорошо разбиралась во внутренней политике Франции, Турции… Она была очень разносторонним человеком, с которым было интересно разбирать некоторые, достаточно сложные темы", — отмечает обозреватель.

По его словам, люди, стоящие за убийством Дарьи, планировали террористический акт довольно давно и просто ждали подходящего момента. Рожин убеждён, что это жестокое преступление должно было быть ударом по интеллектуальной элите РФ и не связано с освещением специальной военной операции на Украине, пишет "ПолитНавигатор".