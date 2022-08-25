Командование ВСУ: РФ стянула к границам Украины более 700 самолётов и вертолётов

Россия стянула к границам Украины более 700 боевых самолётов и вертолётов. Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, вокруг украинской границы находится группа самолётов ВС РФ — более 400 единиц, а также 360 вертолётов, из которых более 150 — ударные, такие как Ка-52.

Украинский военный также заявил, что российская армия постоянно активно применяет авиацию для нанесения ударов по объектам ВСУ, а также в целях разведки и обнаружения.

Отметим, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российских Вооружённых сил с 1,9 до 2,04 миллиона человек с 2023 года.