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Неменский о британских сценариях спецоперации: пугают Запад для поддержки Киева

Силовые структуры

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал пять сценариев конфликта на Украине, о которых рассказал журналист Дэн Саббаг.

Неменский о британских сценариях спецоперации: пугают Запад для поддержки Киева

"Эту статью написали, чтобы запугать Запад и подтолкнуть его к выделению большей военной помощи Украине", — сказал специалист.

По его словам, в июле и августе поддержка ВСУ существенно ослабла. Как подчеркнул собеседник издания, в странах, которые передают Киеву оружие, существуют группы дискутирующих по поводу объёма помощи Украине людей.

"Лоббисты интересов военных компаний пишут такие статьи, поскольку корпорациям необходимо увеличение заказов", — заключил политолог.

Ранее автор The Guardian описал возможные варианты развития событий на Украине. Как отметил журналист, военная спецоперация России по принуждению к миру будет длиться как минимум год. Также Саббаг заявил, что зима положительно повлияет на реализацию плана Москвы.

"Западу нужно решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась. К тому же он должен привести гуманитарную помощь в соответствие с огромными потребностями страны", — сообщил публицист.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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