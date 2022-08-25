Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал пять сценариев конфликта на Украине, о которых рассказал журналист Дэн Саббаг.
"Эту статью написали, чтобы запугать Запад и подтолкнуть его к выделению большей военной помощи Украине", — сказал специалист.
По его словам, в июле и августе поддержка ВСУ существенно ослабла. Как подчеркнул собеседник издания, в странах, которые передают Киеву оружие, существуют группы дискутирующих по поводу объёма помощи Украине людей.
"Лоббисты интересов военных компаний пишут такие статьи, поскольку корпорациям необходимо увеличение заказов", — заключил политолог.
Ранее автор The Guardian описал возможные варианты развития событий на Украине. Как отметил журналист, военная спецоперация России по принуждению к миру будет длиться как минимум год. Также Саббаг заявил, что зима положительно повлияет на реализацию плана Москвы.
"Западу нужно решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась. К тому же он должен привести гуманитарную помощь в соответствие с огромными потребностями страны", — сообщил публицист.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.