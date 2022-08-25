Корнилов: Зеленский перешел грань и останавливаться не собирается

Владимир Зеленский давно перешёл черту в действиях.

Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов, и подчеркнул, что президент Украины не намерен останавливаться в своей неадекватности.

Киев в последние дни делает наглые заявления, к примеру, вернуть Крым любой ценой. Затем киевская власть выдвинула жёсткие требования по Запорожской АЭС. В завершение украинский режим угрожал нанести удар по Крымскому мосту.

Помимо этого, журналистка Дарья Дугина стала жертвой СБУ. Корнилов сообщил "ПолитЭксперту”, что Киев на этом не успокоится.

"Они пойдут не на одну провокацию, не на одно убийство. Мы видим, что они прибегают к актам террора и на освобожденных от нацистов территориях. Были новые убийства, например, Ивана Сушко, главы военно-гражданской администрации в селе Михайловка Запорожской области. Его машина также была взорвана", — заявил обозреватель.

Он отметил, что Украина стала настоящим террористическим государством. Киев продолжит пытаться делать всё это и дальше.