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Леонков: Россия припрятала мощный козырь с ВДВ против ВСУ

Силовые структуры

ВС РФ на Украине имеет в запасе мощный козырь с ВДВ.

Леонков: Россия припрятала мощный козырь с ВДВ против ВСУ

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Союзная армия уничтожает вооружение и боеприпасы ВСУ, ориентируясь на разведданные. Но самый эффективный метод ликвидации потенциальных угроз РФ ещё не применяла. Речь идёт о самом мощном роде войск России — "крылатой пехоте".

Задействование ВДВ даст возможность отвлечь подразделения ВСУ. Кроме того, десант сможет выявлять и уничтожать арсеналы и прочие угрожающие цели в тылу.

"Если мы начнем разорять тылы, противнику придётся реагировать и оттягивать части с передовой, чтобы как-то противодействовать нашим десантникам. Этот козырь мы еще не использовали. Поэтому наш верховный главнокомандующий и сказал, что Россия еще всерьёз ничего не начинала. Одним из аргументов этого "всерьёз не начинали" как раз является использование ВДВ по их прямому назначению", — в эфире "Соловьев LIVE" подытожил Леонков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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