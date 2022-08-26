Завершить СВО "хоть чучелом, хоть чушкой" не получится, уверен Брутер

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru высказался о решении Владимира Путина увеличить численность ВС РФ.

Брутер уверен, что без "крутых предложений" в деле СВО не обойдётся.

"Наше желание завершить, как в известном анекдоте, специальную военную операцию хоть чучелом, хоть чушкой, не пройдет. И неслучайно сегодня замечательный человек Путин увеличил российскую армию указом. Неслучайно", — сказал эксперт-международник.

Эксперт считает, что данное решение не будет поворотным без усилий с нашей стороны.

"Никакого решающего значения это иметь не будет. А дело в том, что не получится перестоять. Перестоять втупую не получится. Придётся чем-то жертвовать и где-то рисковать", — отметил Брутер.

25 августа президент РФ подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.