Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru высказался о решении Владимира Путина увеличить численность ВС РФ.
Брутер уверен, что без "крутых предложений" в деле СВО не обойдётся.
"Наше желание завершить, как в известном анекдоте, специальную военную операцию хоть чучелом, хоть чушкой, не пройдет. И неслучайно сегодня замечательный человек Путин увеличил российскую армию указом. Неслучайно", — сказал эксперт-международник.
Эксперт считает, что данное решение не будет поворотным без усилий с нашей стороны.
"Никакого решающего значения это иметь не будет. А дело в том, что не получится перестоять. Перестоять втупую не получится. Придётся чем-то жертвовать и где-то рисковать", — отметил Брутер.
25 августа президент РФ подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.