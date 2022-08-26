Армия Украины сбрасывает мины на города и сёла, наносит удары по мирному населению России, а также по Запорожской АЭС.
Ряд терактов показывает, что националистический режим начал тотальные военные действия.
Об этом сообщил директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
Он отметил, что общество и государство могут выбирать стратегию информпротивостояния. По его словам, общество или будет существовать в одиночестве, или оно сосредоточится на угрозе и мобилизуется
"Тут нет фундаментального различия между комбатантами и некомбатантами, хотя это было основополагающим в законах войны с незапамятных времен. В тотальном противостоянии оно отвергается… Гражданское население относится к числу приемлемых жертв и приемлемых целей”, — в интервью "Украина.ру" подчеркнул обозреватель.
Реальность сформирована противником, а для достижения победы общество в России должно измениться, подытожил Ремизов.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.