Ремизов: Украина начала тотальные военные действия

Армия Украины сбрасывает мины на города и сёла, наносит удары по мирному населению России, а также по Запорожской АЭС.

Ряд терактов показывает, что националистический режим начал тотальные военные действия.

Об этом сообщил директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Он отметил, что общество и государство могут выбирать стратегию информпротивостояния. По его словам, общество или будет существовать в одиночестве, или оно сосредоточится на угрозе и мобилизуется

"Тут нет фундаментального различия между комбатантами и некомбатантами, хотя это было основополагающим в законах войны с незапамятных времен. В тотальном противостоянии оно отвергается… Гражданское население относится к числу приемлемых жертв и приемлемых целей”, — в интервью "Украина.ру" подчеркнул обозреватель.

Реальность сформирована противником, а для достижения победы общество в России должно измениться, подытожил Ремизов.