The Hill: ни Россия, ни Украина не способны добиться решающей победы

Конфликт на Украине далёк от завершения, и его исход не яснее, чем в начале боевых действий. Такое мнение высказал директор американского Центра разведки и глобальных отношений Джошуа Хумински в колонке для издания The Hill.

Аналитик считает, что в нынешнем виде ни Россия, ни Украина, вероятно, не смогут одержать решающую победу на поле боя или создать благоприятные для обеих сторон условия для вступления в переговоры.

Наиболее вероятным ближайшим результатом будет то, что боевые действия на Украине прекратятся, но не закончатся, заметил эксперт. Он подчеркнул, что это ключевое и важное различие.

"На оперативном уровне и Москва, и Киев, похоже, приближаются к состоянию истощения. С наступлением зимы ожидается, что обе стороны продолжат воевать, но будут делать это с оборонительной позиции, стремиться перевооружиться и перегруппироваться, прежде чем возобновить конфликт весной", — приводит свои аргументы разведчик.

По мнению Хумински, самой важной проблемой, кроме западных поставок и единства, здесь является личный состав ВСУ.

Бойцов необходимо отвести от линии фронта, обеспечить им отдых и расслабление, обучить их и отправить вперёд, пояснил автор статьи. А это, по его словам, является "насущной проблемой" для Великобритании и её инструкторов, а также других стран Запада.