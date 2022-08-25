Ходарёнок: украинский фронт трещит по швам, поставки оружия не помогут

Новый пакет американской военной помощи никак не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя. Украинские СМИ совершенно напрасно второй день радуются по этому поводу.

Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок. Он объяснил, почему пришёл к этому выводу.

США и страны НАТО поставили Украине с 24 февраля около миллиона артиллерийских снарядов, что никак не помогло ВСУ, отметил аналитик. И поставка ещё 250 тысяч боеприпасов, а также прочего вооружения ход конфликта переломить не сможет, считает эксперт. По его мнению, оборона ВСУ рассыпается в нескольких местах.

"Украинский фронт трещит по швам, в районе Николаева, Херсона и нескольких городов Донбасса сплошные прорывы и окружения", — написал обозреватель в своём Telegram-канале.

Он добавил, что единственный образец вооружения, который потенциально способен осложнить работу на поле боя — это 70-мм ракеты APKWS с лазерным наведением.

Однако их тяжело использовать с умом, особенно когда речь идёт о ВСУ и их умении поражать локальные цели не иначе, как залпом, заметил эксперт.

"Понимание сути поставок подводит к важному выводу: украинская армия уже разлагается. Этих вооружений точно не хватит для работы в опасных районах, а растягивание их по фронту приведёт к размыванию эффективности", — заключил полковник запаса.