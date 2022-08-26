Эксперт Коротченко нашел след НАТО в деле Ройзмана

В деле о дискредитации российских Вооружённых сил России экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обнаружены следы НАТО.

Об этом сообщил полковник запаса, Член общественной комиссии при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.

"Есть информация: центры киберопераций НАТО в Таллине и Риге развернули массированную кампанию с использованием поддельных аккаунтов в социальных сетях "от имени широкой общественности”, чтобы остановить судебное преследование и освободить Евгения Ройзмана”, — в своем Telegram-канале пишет эксперт.

По его словам, он недоволен решением суда отпустить экс-градоначальника Екатеринбурга на свободу, пока проходит следствие.