В деле о дискредитации российских Вооружённых сил России экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обнаружены следы НАТО.
Об этом сообщил полковник запаса, Член общественной комиссии при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.
"Есть информация: центры киберопераций НАТО в Таллине и Риге развернули массированную кампанию с использованием поддельных аккаунтов в социальных сетях "от имени широкой общественности”, чтобы остановить судебное преследование и освободить Евгения Ройзмана”, — в своем Telegram-канале пишет эксперт.
По его словам, он недоволен решением суда отпустить экс-градоначальника Екатеринбурга на свободу, пока проходит следствие.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.