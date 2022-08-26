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19FortyFive: Россия "перезагружает" бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь"

Силовые структуры

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 вызывает опасения у НАТО, поскольку технические характеристики "Белого лебедя" во много превосходят американские самолёты. Новость о том, что Россия может утроить арсенал, привела в панику Запад. Об этом сообщает автор американского издания Кристиан Орр.

19FortyFive: Россия "перезагружает" бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь"

Впервые Ту-160 были использованы в реальных боевых действиях в ноябре 2015 года в Сирии. Сейчас Россия начала их применять в ходе военной спецоперации на Украине, отметил Орр.

Согласно данным военного издательства Jane's, Москва планирует утроить свой нынешний арсенал Ту-160. Россия намерена закупить 50 самолётов и модернизировать до этого стандарта 16 имеющихся. Первый улучшенный "Белый лебедь" будет поставлен уже в ближайшее время, а серийное производство начнётся к 2023 году.

"Так что натовским стратегам наверняка есть смысл подстраховаться", — заявил Орр в издании 19FortyFive.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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