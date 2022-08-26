Бойцы добровольческого батальона из Приморья продолжают успешно выполнять цели и задачи по денацификации и демилитаризации Украины.
В специальной военной операции они смогли ликвидировать очередного американского "солдата удачи".
Об этом сообщил военный обозреватель и блогер Борис Рожин.
"Добровольцы из Приморья ликвидировали на Украине американского наемника Джошуа Алана Джонса", — в своём аккаунте мессенджера написал аналитик.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.