Рожин: добровольцы из Приморья ликвидировали на Украине наёмника из США

Бойцы добровольческого батальона из Приморья продолжают успешно выполнять цели и задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

В специальной военной операции они смогли ликвидировать очередного американского "солдата удачи".

Об этом сообщил военный обозреватель и блогер Борис Рожин.

"Добровольцы из Приморья ликвидировали на Украине американского наемника Джошуа Алана Джонса", — в своём аккаунте мессенджера написал аналитик.