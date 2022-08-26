Боевые действия на Украине никак не похожи на Вторую мировую войну, а больше похожи на Первую мировую, когда стороны вели длительные позиционные бои. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
Беспилотная авиация (БПЛА) в связке с артиллерией сделали прорывы линии фронта и лобовые атаки в современной войне невозможными, считает эксперт.
Аналитик предложил тем, кто сегодня спрашивает, куда делись прорывы, взять автомат в руки и показать, как это сделать.
"Если после первой попытки выживете — либо поумнеете, либо нет", — объяснил журналист.
Ранее он заявил, что ВСУ перешли к новой тактике активной обороны, но пока она является неудачной.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.