Подоляка: БПЛА и артиллерия сделали невозможными прорывы на Украине

Боевые действия на Украине никак не похожи на Вторую мировую войну, а больше похожи на Первую мировую, когда стороны вели длительные позиционные бои. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Беспилотная авиация (БПЛА) в связке с артиллерией сделали прорывы линии фронта и лобовые атаки в современной войне невозможными, считает эксперт.

Аналитик предложил тем, кто сегодня спрашивает, куда делись прорывы, взять автомат в руки и показать, как это сделать.

"Если после первой попытки выживете — либо поумнеете, либо нет", — объяснил журналист.

Ранее он заявил, что ВСУ перешли к новой тактике активной обороны, но пока она является неудачной.