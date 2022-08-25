Командование Вооружённых сил Украины пытается изменить тактику обороны. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что необходимо переходить к активной обороне, и, похоже, именно эту тактику они пытаются реализовать, отметил эксперт. Он считает, что пока это получается очень неудачно.
Все попытки перейти в контратаку или просочиться через позиции ВС РФ заканчиваются провалом для противника, пояснил аналитик в своём Telegram-канале.
В первую очередь потому, что разведывательные возможности российских войск заметно выросли благодаря насыщению их разведывательными беспилотными летательными аппаратами.
Именно поэтому сегодня были сорваны попытки контратаки под Угледаром и Николаевом, где ВСУ были разбиты и понесли значительные потери, заключил Подоляка.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.