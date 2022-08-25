Подоляка: ВСУ перешли к тактике активной обороны, но неудачно

Командование Вооружённых сил Украины пытается изменить тактику обороны. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что необходимо переходить к активной обороне, и, похоже, именно эту тактику они пытаются реализовать, отметил эксперт. Он считает, что пока это получается очень неудачно.

Все попытки перейти в контратаку или просочиться через позиции ВС РФ заканчиваются провалом для противника, пояснил аналитик в своём Telegram-канале.

В первую очередь потому, что разведывательные возможности российских войск заметно выросли благодаря насыщению их разведывательными беспилотными летательными аппаратами.

Именно поэтому сегодня были сорваны попытки контратаки под Угледаром и Николаевом, где ВСУ были разбиты и понесли значительные потери, заключил Подоляка.