19Fortyfive: Украину ожидает сокрушительное поражение в случае контрнаступления

Украинская армия потерпит сокрушительное поражение, если попытается пойти в контрнаступление на территории Донбасса. Об этом заявил американский военный эксперт Роберт Фарли.

"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — отметил обозреватель в издании 19Fortyfive.

Вполне вероятно, что предполагаемая контратака ВСУ повлечёт за собой трагические последствия для украинской армии, поскольку союзные силы России и Народной милиции обнаружат слабые места в обороне противника. Более того, в ответ на манёвры ВСУ российские войска могут нанести мощный удар, после чего Украина потеряет колоссальные территории, считает эксперт.

Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.