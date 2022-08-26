Украинская армия потерпит сокрушительное поражение, если попытается пойти в контрнаступление на территории Донбасса. Об этом заявил американский военный эксперт Роберт Фарли.
"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — отметил обозреватель в издании 19Fortyfive.
Вполне вероятно, что предполагаемая контратака ВСУ повлечёт за собой трагические последствия для украинской армии, поскольку союзные силы России и Народной милиции обнаружат слабые места в обороне противника. Более того, в ответ на манёвры ВСУ российские войска могут нанести мощный удар, после чего Украина потеряет колоссальные территории, считает эксперт.
Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.