Пентагон: украинские чиновники точно не знают, где окажется американское оружие

На Украине не в силах чётко объяснить, в какие зоны боевых действий будет направлено оружие, поставленное США. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Он отметил, что Киев ведёт учёт военной техники, переданной Западом, на бумажных носителях. Как пояснил представитель Пентагона, украинские чиновники работают исключительно с "ручными квитанциями".

"Когда оборудование попадает на Украину, я не думаю, что они точно знают, где оно потом окажется", — приводит Bloomberg комментарий Шона О'Доннелла.

Помимо этого, он напомнил, что плохое ведение отчётных документов негативно повлияло на расследования Минобороны США, проводимые в Ираке и Афганистане. При этом и.о. генерального инспектора Пентагона подчеркнул: Североатлантический альянс, скорее всего, верит в соблюдение достаточного уровня безопасности при передаче оружия Киеву.