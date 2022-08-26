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Лукашенко рассказал о переоборудовании самолётов под ядерное оружие

Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что самолёты Су-24 теперь могут нести ядерное оружие.

Как напомнил президент, он и его российский коллега Владимир Путин в ходе переговоров в Санкт-Петербурге договорились переоборудовать белорусские самолёты.

"Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!" — подчеркнул глава Белоруссии во время брифинга.

Вместе с этим он отметил, что Минск готов адекватно реагировать на угрозы со стороны западных политиков.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что власти страны поддерживают военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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