Министр обороны Белоруссии Хренин: Минск поддерживает спецоперацию РФ на Украине

Руководитель Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что власти республики одобряют военную спецоперацию России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Минск оказался в эпицентре конфликта, сказал министр.

"Мы сделали свой выбор — это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России", — подчеркнул глава белорусского ведомства, передаёт БелТА.

Также политик назвал Украину "разменной монетой" Запада. Вместе с этим Хренин отметил, что Минск положительно относится к дипломатическим способам решения проблемы.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не станет нападать на Украину. Вместе с этим президент посоветовал людям ценить мирное время.