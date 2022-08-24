Руководитель Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что власти республики одобряют военную спецоперацию России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Минск оказался в эпицентре конфликта, сказал министр.
"Мы сделали свой выбор — это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России", — подчеркнул глава белорусского ведомства, передаёт БелТА.
Также политик назвал Украину "разменной монетой" Запада. Вместе с этим Хренин отметил, что Минск положительно относится к дипломатическим способам решения проблемы.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не станет нападать на Украину. Вместе с этим президент посоветовал людям ценить мирное время.
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