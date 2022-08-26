Крым — это сакральное место для русского народа, а полуостров считают неотъемлемой территорией России.
В случае атаки украинской армии, защищать Крым будет всё население Российской Федерации.
Об этом сообщил беглый журналист-русофоб Аркадий Бабченко.
"В случае сухопутной операции мы снова возвращаемся к вопросу, а применит ли Путин ядерное оружие? И тут, думаю, вероятность повышается очень-очень сильно. Потому что за Крым они, действительно, будут готовы воевать уже все. Они готовы отдать Донбасс..., но за Крым они воевать будут действительно все", — в интервью русофобу и шарлатану-журналисту Дмитрию Гордону* сказал Бабченко.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.