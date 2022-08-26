Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Минск следит за действиями Запада у своих границ.
При необходимости будет дан мгновенный ответ на возможные провокации, но пока обстановка спокойная, отметил глава РБ.
"Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьёзная провокация против Беларуси — цели у нас определены. Центры принятия решений — мы их знаем. Я не угрожаю никому… Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними", — цитирует Лукашенко РИА Новости.
И если в Польше Анджей Дуда "подвинулся мозгами", то военные не дураки, и понимают, какой может быть ответ, подытожил президент Белоруссии.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.