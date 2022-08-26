Генштаб ВСУ: ВС РФ продолжают атаковать по всей линии фронта

Армия России продолжает вести наступление и наносить огневое поражение почти по всей линии фронта в ходе противостояния на Украине.

Именно так информирует сводка Генштаба ВСУ. Отмечено, что командование ВС РФ и ЛДНР задействует ВКС, РСЗО и артиллерию. Так Киев проинформировал о действиях российских войск на трёх направлениях.

На Славянском направлении армия Российской Федерации провела атаки в районе населённого пункта Карнауховка.

На Артёмовском направлении Вооружённые силы РФ продолжают наступать в районах Артёма, Соледара, Бахмутского и Кодемы.

Что касается направления на Авдеевку, то тут, согласно информации Генштаба ВСУ, союзная армия предпринимает действия по улучшению тактического положения в направлении населённого пункта Невельский.