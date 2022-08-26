Армия России продолжает вести наступление и наносить огневое поражение почти по всей линии фронта в ходе противостояния на Украине.
Именно так информирует сводка Генштаба ВСУ. Отмечено, что командование ВС РФ и ЛДНР задействует ВКС, РСЗО и артиллерию. Так Киев проинформировал о действиях российских войск на трёх направлениях.
На Славянском направлении армия Российской Федерации провела атаки в районе населённого пункта Карнауховка.
На Артёмовском направлении Вооружённые силы РФ продолжают наступать в районах Артёма, Соледара, Бахмутского и Кодемы.
Что касается направления на Авдеевку, то тут, согласно информации Генштаба ВСУ, союзная армия предпринимает действия по улучшению тактического положения в направлении населённого пункта Невельский.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.