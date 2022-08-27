Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Economist: санкционная война против России идёт не так, как ожидал ЕС
Участники Обзорной конференции ДНЯО не приняли итоговый документ
Медведев: СВО направлена на предотвращение третьей мировой войны
Advance: Лондон с помощью украинского кризиса пытается ослабить ЕС
Ургант высказался об эмиграции: "Я про Россию никогда не забывал"
Кадыров показал кадры с пленными украинцами: "Их бросают на убой"
Мария Захарова о заявлении США о Сербии и Косово: "Никогда"
Вашингтон призвал Россию освободить экс-дипломата Фогеля
В Мексике произошла масштабная авария из-за взрыва газопровода

Секретарь совбеза Чечни: СБУ признала заслуги Кадырова перед украинцами

Силовые структуры

Все обвинения СБУ в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова в якобы военных преступлениях прозвучали как признание в том, что чеченский лидер сделал многое во благо украинцев, заявил секретарь совбеза республики Апты Алаудинов.

"Отмечу, что это заявление, им, наверное, надо спасибо сказать, потому что они таким образом признали, что мы действительно сделали-таки много для народа Украины", — заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Чечни ответил украинской Службе безопасности на обвинения и попросил СБУ назначить время и место, где можно было бы разобраться, кто преступник, а кто нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ

Официальный портал президента Украины Зеленского сообщил, что ракетным ударом ВКС России из Новофедоровки были потоплены два украинских военных корабля.

Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"
Мир. Новости мира
Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"
Мир. Новости мира
Польша рискует потерять земли из-за союза с Украиной под контролем Лондона
Силовые структуры
Ходаковский объяснил необходимость паузы в ходе СВО: "Запасайтесь терпением"
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Силовые структуры
Кадыров попросил Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию
Мир. Новости мира
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву
19FortyFive: Россия "перезагружает" бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь"
Силовые структуры
19FortyFive: Россия "перезагружает" бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь"
Последние материалы
Секретарь совбеза Чечни: СБУ признала заслуги Кадырова перед украинцами
Advance: Лондон с помощью украинского кризиса пытается ослабить ЕС
Ургант высказался об эмиграции: "Я про Россию никогда не забывал"
Кадыров показал кадры с пленными украинцами: "Их бросают на убой"
Мария Захарова о заявлении США о Сербии и Косово: "Никогда"
Вашингтон призвал Россию освободить экс-дипломата Фогеля
В Мексике произошла масштабная авария из-за взрыва газопровода
В Германии уверены, что правительство Зеленского ждёт серьёзный кризис
Арестович об имперском подавлении Украины: "Пытались нас сделать послушными"
ВСУ атаковали детский оздоровительный центр "Красная гвоздика" в Бердянске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников