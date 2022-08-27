Секретарь совбеза Чечни: СБУ признала заслуги Кадырова перед украинцами

Все обвинения СБУ в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова в якобы военных преступлениях прозвучали как признание в том, что чеченский лидер сделал многое во благо украинцев, заявил секретарь совбеза республики Апты Алаудинов.

"Отмечу, что это заявление, им, наверное, надо спасибо сказать, потому что они таким образом признали, что мы действительно сделали-таки много для народа Украины", — заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Чечни ответил украинской Службе безопасности на обвинения и попросил СБУ назначить время и место, где можно было бы разобраться, кто преступник, а кто нет.