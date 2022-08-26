Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса украинских военнопленных.
Чеченский лидер рассказал, что взятые в плен военнослужащие ВСУ пленные "охотно отвечают на вопросы", давая исчерпывающую информацию.
"Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По 5-7 человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперёд, на заклание", — гласит подпись к публикации в микроблоге Кадырова.
Руководитель Чеченской республики отметил, что идейных борцов среди украинцев нет.
"Нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают", — поделился своим мнением Кадыров.
Ранее глава Чечни попросил Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию.
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