Жители Энергодара выступили с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Люди собирают подписи для обращения в Международное агентство по атомной энергии из-за постоянных ударов по атомной электростанции со стороны ВСУ.
Письмо граждане адресовали лично главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
"В районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация. ВСУ ведут регулярные обстрелы территории станции, — сказано в документе. — Господин Гросси, руководители стран-членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к Вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС!", — говорится в документе.
Жители города потребовали от Гросси осудить киевский режим за удары по потенциально опасному ядерному объекту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военнослужащий американской армии раскритиковал базу в Польше.