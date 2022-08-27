Жители Энергодара требуют от МАГАТЭ прекратить и осудить обстрелы ВСУ по ЗАЭС

Жители Энергодара выступили с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Люди собирают подписи для обращения в Международное агентство по атомной энергии из-за постоянных ударов по атомной электростанции со стороны ВСУ.

Письмо граждане адресовали лично главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

"В районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация. ВСУ ведут регулярные обстрелы территории станции, — сказано в документе. — Господин Гросси, руководители стран-членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к Вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС!", — говорится в документе.

Жители города потребовали от Гросси осудить киевский режим за удары по потенциально опасному ядерному объекту.