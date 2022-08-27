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В Харькове уничтожен штаб теробороны с офицерами ВСУ

Силовые структуры

Ночью, 27 августа Вооружённые силы России нанесли серию ударов по расположениям националистов в Харькове.

Уничтожены объекты, в которых осуществлялось военное планирование, в частности, штаб местной теробороны, где в момент удара находилось несколько офицеров ВСУ.

В течение суток бандеровцы на Харьковском направлении потеряли территории, на которых армия Украины обустраивала укреппозиции, сообщило "Военное обозрение".

Накануне после ударов объединённых сил РФ и ЛДНР на правом берегу Каховского водохранилища уничтожена американская гаубица M777, из которой боевики киевского режима постоянно проводили обстрел Запорожской атомной электростанции.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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