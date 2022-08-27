Уже настало время бить по центрам принятия решений в Киеве.
Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов и перечислил три самые важные цели.
Удары Россия должна нанести по СБУ, ГУР и зданию Минобороны Украины, отметил директор Музея войск ПВО.
"Именно они ответственны за диверсии, теракты и военные преступления. Можно нанести удар по Министерству обороны”, — в интервью изданию "Украина.ру” предложил аналитик.
Он также почти уверен, что в этих зданиях никого и не осталось, а штабы эвакуировали.
"Но если у нас есть информация о том, куда переместили штаб, мы должны попытаться нанести удар. Хотя они могут находиться за чертой города, или рядом со школами и больницами. Но сами здания, как символы нацизма и терроризма, должны быть уничтожены. Это сто процентов”, — подытожил Кнутов.
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