Некрологи боевикам ВСУ раскрывают ложь Зеленского об ударе в Чаплино

Ложь Владимира Зеленского о ракетном ударе ВС РФ, в результате которого погибли мирные граждане, раскрыта. Появились доказательства того, что пассажирами эшелона на станции Чаплино были боевики ВСУ, а вовсе не мирные граждане.

Об этом сообщило издание "Русская весна" со ссылкой на сообщения Киева и СМИ Украины.

Опубликованные в прессе некрологи националистам раскрывают ложь украинского президента о ракетном ударе "Искандером" по "мирной электричке". Именно так врал глава государства с трибуны ООН.

Кстати, согласно данным Министерства обороны РФ, ракетным ударом в Днепропетровской области уничтожено не менее 200 бандеровцев.