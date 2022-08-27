Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Власти Киева опровергли информацию о подготовке к обязательной эвакуации
МИД РФ: США шантажируют Японию с целью ослабить её связи с Китаем
США рассказали об опасениях ВСУ: армия недостаточно подготовлена
Сладков: в Марьинке лежат тела бойцов ВСУ, их не успевают хоронить
"Реновация" обернется переселением петербуржцев на окраины – Мазурик
Галкин заступился за "суррогатную маму": Она ни в чём не виновата
Разведка Украины: решающим периодом конфликта станет осень
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
В украинском эфире появилось радио "Вести FM" и прозвучал гимн России

Ходарёнок: для ВСУ есть два сценария — плохой и очень плохой

Силовые структуры

После того, как российские военные заняли населённый пункт Благодатное, возник вопрос: что будет с ВСУ на этом участке фронта? Сценариев для Украины два: плохой и очень плохой. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Ходарёнок: для ВСУ есть два сценария — плохой и очень плохой

Эксперт считает, что при развитии событий по плохому сценарию, ВСУ придётся отступать через реку Ингулец, вдоль которой украинская армия взорвала все мосты. Прямо как в Северодонецке, когда они сами себя загнали в капкан, отметил аналитик.

А очень плохой сценарий грозит тем, что ВСУ запретят отступать, то есть могут появиться заградотряды из "добровольческих" батальонов, пояснил эксперт.

По его словам, есть и третий вариант. И это сдача в плен союзным силам.

"Судя по тому, какие силы противника удалось оттеснить российской армии, речь идет о группировке примерно в 10 тысяч человек. Пока не поздно, они ещё могут сдаться. Бежать им некуда, снабжения по реке как в Северодонецке уже не будет", — заключил полковник запаса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"

Военнослужащий американской армии раскритиковал базу в Польше.

Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Мир. Новости мира
ВСУ не выдержали натиск ВС РФ на Харьковском направлении и покинули позиции
Мир. Новости мира
Польша рискует потерять земли из-за союза с Украиной под контролем Лондона
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву
Силовые структуры
Кадыров попросил Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию
Ходаковский объяснил необходимость паузы в ходе СВО: "Запасайтесь терпением"
Силовые структуры
Ходаковский объяснил необходимость паузы в ходе СВО: "Запасайтесь терпением"
Последние материалы
МИД РФ: США шантажируют Японию с целью ослабить её связи с Китаем
США рассказали об опасениях ВСУ: армия недостаточно подготовлена
Сладков: в Марьинке лежат тела бойцов ВСУ, их не успевают хоронить
"Реновация" обернется переселением петербуржцев на окраины – Мазурик
Ходарёнок: для ВСУ есть два сценария — плохой и очень плохой
Галкин заступился за "суррогатную маму": Она ни в чём не виновата
Разведка Украины: решающим периодом конфликта станет осень
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
В украинском эфире появилось радио "Вести FM" и прозвучал гимн России
Некрологи боевикам ВСУ раскрывают ложь Зеленского об ударе в Чаплино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников