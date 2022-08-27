Ходарёнок: для ВСУ есть два сценария — плохой и очень плохой

После того, как российские военные заняли населённый пункт Благодатное, возник вопрос: что будет с ВСУ на этом участке фронта? Сценариев для Украины два: плохой и очень плохой. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что при развитии событий по плохому сценарию, ВСУ придётся отступать через реку Ингулец, вдоль которой украинская армия взорвала все мосты. Прямо как в Северодонецке, когда они сами себя загнали в капкан, отметил аналитик.

А очень плохой сценарий грозит тем, что ВСУ запретят отступать, то есть могут появиться заградотряды из "добровольческих" батальонов, пояснил эксперт.

По его словам, есть и третий вариант. И это сдача в плен союзным силам.

"Судя по тому, какие силы противника удалось оттеснить российской армии, речь идет о группировке примерно в 10 тысяч человек. Пока не поздно, они ещё могут сдаться. Бежать им некуда, снабжения по реке как в Северодонецке уже не будет", — заключил полковник запаса.