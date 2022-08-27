Сладков: в Марьинке лежат тела бойцов ВСУ, их не успевают хоронить

В Марьинке, за которую сейчас идут ожесточённые бои, лежат брошенные тела украинских солдат. Об этом рассказал военный журналист Александр Сладков.

Он показал в своём Telegram-канале видео из этого населённого пункта под Донецком. По словам репортёра, убитых боевиков не успевают хоронить.

"К сожалению ВСУ не выходят с инициативой сбора своих погибших с поля боя и со своих разбитых позиций", — заметил военкор.

Он также добавил, что артиллерия армии России и Народной милиции ДНР, самолёты и "Солнцепёки" бьют так, что многие бойцы ВСУ не успевают ни сдаться, ни отойти назад.

Территория контроля ВСУ уменьшается, заключил Сладков.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок раскрыл два сценария для ВСУ после занятия российскими войсками Благодатного.