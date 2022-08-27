Daily Express: в США вызвали тревогу 13 военных баз России на Северном полюсе

В США встревожены военными базами России, построенными на Северном полюсе. Об этом пишет обозреватель Daily Express Шон Мелиди.

Россия построила в Арктике 13 авиабаз, причём некоторые из них действуют на основе советских объектов, отмечает британский журналист.

Также Москва усилила патрулирование, осуществляемое перехватчиками МиГ-31БМ и бомбардировщиками Ту-22М3, запущенными с этих баз, добавил аналитик.

По его мнению, эти военные базы и мощное российское вооружение вызывают озабоченность США. И из-за этого президент Джо Байден объявил о наращивании американского присутствия в Арктике, учредив даже новую должность посла в регионе.

Эксперт также добавил, что военная сила РФ стала беспокоить не только США, но и их союзников.

"НАТО также выразила обеспокоенность по поводу усиления военного влияния Москвы в Арктике", — говорится в материале, пересказ которого публикует "ПолитРоссия".