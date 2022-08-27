Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В столице Украины появился мурал, посвящённый "Призраку Киева"
МО РФ: под Днепропетровском уничтожен склад снарядов для HIMARS
19FortyFive: бомбардировщик США B-21 Raider заставляет нервничать РФ и Китай
Военкор Сладков: ВСУ на Донецком фронте бегут, бросая склады и технику
Пугачёва вернулась в Россию после полугодичного пребывания за границей
Власти Киева опровергли информацию о подготовке к обязательной эвакуации
МИД РФ: США шантажируют Японию с целью ослабить её связи с Китаем
США рассказали об опасениях ВСУ: армия недостаточно подготовлена
Сладков: в Марьинке лежат тела бойцов ВСУ, их не успевают хоронить

Daily Express: в США вызвали тревогу 13 военных баз России на Северном полюсе

Силовые структуры

В США встревожены военными базами России, построенными на Северном полюсе. Об этом пишет обозреватель Daily Express Шон Мелиди.

Daily Express: в США вызвали тревогу 13 военных баз России на Северном полюсе

Россия построила в Арктике 13 авиабаз, причём некоторые из них действуют на основе советских объектов, отмечает британский журналист.

Также Москва усилила патрулирование, осуществляемое перехватчиками МиГ-31БМ и бомбардировщиками Ту-22М3, запущенными с этих баз, добавил аналитик.

По его мнению, эти военные базы и мощное российское вооружение вызывают озабоченность США. И из-за этого президент Джо Байден объявил о наращивании американского присутствия в Арктике, учредив даже новую должность посла в регионе.

Эксперт также добавил, что военная сила РФ стала беспокоить не только США, но и их союзников.

"НАТО также выразила обеспокоенность по поводу усиления военного влияния Москвы в Арктике", — говорится в материале, пересказ которого публикует "ПолитРоссия".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"

Военнослужащий американской армии раскритиковал базу в Польше.

Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Мир. Новости мира
ВСУ не выдержали натиск ВС РФ на Харьковском направлении и покинули позиции
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Силовые структуры
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
Мир. Новости мира
Польша рискует потерять земли из-за союза с Украиной под контролем Лондона
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву
Мир. Новости мира
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву
Последние материалы
В столице Украины появился мурал, посвящённый "Призраку Киева"
МО РФ: под Днепропетровском уничтожен склад снарядов для HIMARS
Daily Express: в США вызвали тревогу 13 военных баз России на Северном полюсе
19FortyFive: бомбардировщик США B-21 Raider заставляет нервничать РФ и Китай
Военкор Сладков: ВСУ на Донецком фронте бегут, бросая склады и технику
Пугачёва вернулась в Россию после полугодичного пребывания за границей
Власти Киева опровергли информацию о подготовке к обязательной эвакуации
МИД РФ: США шантажируют Японию с целью ослабить её связи с Китаем
США рассказали об опасениях ВСУ: армия недостаточно подготовлена
Сладков: в Марьинке лежат тела бойцов ВСУ, их не успевают хоронить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников