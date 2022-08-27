Вертолёты "Ночные охотники" — Ми-28 военной авиации нанесли удар по специальным целям в Никополе.
Об этом сообщило издание "Русская Весна" со ссылкой на местные СМИ.
А в Днепропетровской области отметили, что по городу Никополю прилетели две ракеты "земля-воздух" (по всей вероятности, перепутали с ракетами "воздух-земля").
Украинская пресса сообщила, что поражено некое административное здание, а на открытой территории произошел пожар. Пострадавших среди мирных граждан нет.
Кстати, именно из Никополя националисты постоянно бьют по Энергодару и Запорожской АЭС.
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