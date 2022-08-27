Ми-28 "Ночные охотники" ВКС РФ нанесли удар по целям в Никополе

Вертолёты "Ночные охотники" — Ми-28 военной авиации нанесли удар по специальным целям в Никополе.

Об этом сообщило издание "Русская Весна" со ссылкой на местные СМИ.

А в Днепропетровской области отметили, что по городу Никополю прилетели две ракеты "земля-воздух" (по всей вероятности, перепутали с ракетами "воздух-земля").

Украинская пресса сообщила, что поражено некое административное здание, а на открытой территории произошел пожар. Пострадавших среди мирных граждан нет.

Кстати, именно из Никополя националисты постоянно бьют по Энергодару и Запорожской АЭС.